Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 3-2 στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στη ρεβάνς της ήττας της με 2-1 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Ο αγώνας άρχισε με γκολ καθώς πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό ο Γκιουλέρ έκανε το 0-1 μετά το μεγάλο λάθος του Νόιερ. Η απάντηση, όμως, δεν άργησε καθόλου να έρθει καθώς στο 6′ ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-1.

Οι Μαδριλένοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 29′ καθώς ο Γκιουλέρ με ωραία εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-2 με το δεύτερό του γκολ, οι Βαυαροί όμως αντέδρασαν ξανά και στο 38′ ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Κέιν.

Παρ’ όλα αυτά, η Ρεάλ κατάφερε να πάρει για ακόμη μία φορά το προβάδισμα, με τον Εμπαπέ να βγαίνει τετ α τετ στο 42′ και να γράφει το 2-3.

Δείτε το 0-1 του Γκιουλέρ

Δείτε το 1-1 του Πάβλοβιτς

Δείτε το 1-2 του Γκιουλέρ

Δείτε το 2-2 του Κέιν

Δείτε το 2-3 του Εμπαπέ