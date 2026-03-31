Μετά την ανάρτηση του Ολυμπιακού που ζητούσε να δει φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη στρατιωτική του θητεία, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε τη δική του ανάρτηση με αποδέκτη τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Τόσο οι «πράσινοι» όσο και οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν διατεθειμένοι να συνεχίσουν να τσακώνονται με αναρτήσεις στα social media ή με ανακοινώσεις, μετά το ντέρμπι της Δευτέρας (30/3) και τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τους ελληνοποιημένους παίκτες.

Με τον Παναθηναϊκό να κάνει αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τομ Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media φωτογραφίες του Αμερικανού γκαρντ και των Σάσα Βεζένκοβ και Τάιλερ Ντόρσεϊ από τη στρατιωτική τους θητεία.

«Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου», ήταν το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» και ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ απάντησε με δική του ανάρτηση.

Σε αυτή, ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει ένα κολάζ με τα λάβαρα που βρίσκονται στην οροφή του Telecom Center Athens και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να βγάζει φωτογραφία με το κινητό του από παλαιότερο ντέρμπι των δύο ομάδων, έβαλε ως μουσική υπόκρουση το «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου» της Αλίκης Βουγιουκλάκη και έγραψε το εξής…

«Αν προτιμάς άλλαξε μουσική και βάλε το μέχρι τέλους ή το αγάλματα. Όλα ταιριάζουν».