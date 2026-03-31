Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στο υπουργείο Εσωτερικών αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος απάντησε με μια ανάρτησή του στα social media.

Τα ντέρμπι των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό διαρκούν πάντα για… μέρες καθώς δίνεται κάθε φορά συνέχεια σε όσα έχουν γίνει στο παρκέ, με δηλώσεις, ανακοινώσεις, αναρτήσεις στα social media κλπ. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους ελληνοποιημένους παίκτες τους, ο Παναθηναϊκός έκανε αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Γουόκαπ και αυτός απάντησε μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης του Ολυμπιακού έκανε story στο Instagram ανεβάζοντας μια φωτογραφία του που τον δείχνει να πανηγυρίζει με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στον αγώνα με την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.