Αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ κατέθεσε στο υπουργείο Εσωτερικών η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία υπενθυμίζει τι έλεγε ο παίκτης του Ολυμπιακού όταν είχε πολιτογραφηθεί Έλληνας.

Μία μέρα μετά το ντέρμπι της Stoiximan Basket League και τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν για τους ελληνοποιημένους παίκτες των «ερυθρόλευκων», οι «πράσινοι» ζητάνε να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο του Γουόκαπ, με τη σχετική αίτηση να αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.

Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη ΜΕΤΑ την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.

Συνεπώς, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: «Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου».