Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media φωτογραφίες των Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ από τη στρατιωτική θητεία τους και περιμένει να δει αντίστοιχη φωτογραφία και από τη θητεία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Μετά τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν μετά το ντέρμπι της Δευτέρας (30/3) για τους ελληνοποιημένους παίκτες των «ερυθρόλευκων», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε την Τρίτη (31/3) αίτημα ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Γουόκαπ, δίνοντας συνέχεια στο θέμα.

Έτσι, λίγα λεπτά μετά ήρθε η απάντηση του Ολυμπιακού μέσω των social media, όπου ανέβασε φωτογραφίες με τους φαντάρους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Γουόκαπ και ζητάει να δει αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του Γιαννακόπουλου.

Και το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται έπειτα από ένα παιχνίδι που ήταν παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά, αρκεί για να καταλάβει ο καθένας τι έχει να γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος ή αν βρεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στη Euroleague.