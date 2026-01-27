Με ανακοίνωσή της η Λιόν εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τονίζει πως θα αποδοθεί φόρος τιμής στον αγώνα της Πέμπτης (29/1).

Οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» ταξίδευαν για Γαλλία προκειμένου να δουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν, στη Ρουμανία όμως έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.

Γεγονός που βάρυνε το κλίμα και στις τάξεις της γαλλικής ομάδας, η οποία με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της.

«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.