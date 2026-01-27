Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που προκάλεσε τον θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ έχει βυθίσει στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, όπως και ο Ερασιτέχνης, να εκφράζει τα συλλυπητήριά της.

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα τους να αντιμετωπίζει τη Λιόν δεν θα επιστρέψουν ποτέ στα σπίτια τους, με τους πάντες να συμπαραστέκονται στις οικογένειές τους και φυσικά στους «ασπρόμαυρους».

Με ανακοίνωσή της, λοιπόν, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: «Ανείπωτη θλίψη για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Παράλληλα, το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, γράφοντας στα social media: «Καλό ταξίδι αετόπουλα».