Επεισόδιο με τραυματισμό ενός 30χρονου σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα Ρεθύμνου, με τις Αρχές να αναζητούν τον φερόμενο ως δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 30χρονος φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Οι Αρχές αναζητούν τον φερόμενο ως δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για παράβαση του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και να εντοπιστεί ο εμπλεκόμενος.