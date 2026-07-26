Δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε ένας 35χρονος το απόγευμα της Παρασκευής 24/7 σε περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00 την περασμένη Παρασκευή. Ο 35χρονος βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του όταν έπεσε πυροβολισμός από κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ και όπως μεταδίδει το thestival.gr ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ημεδαποί ηλικίας 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.