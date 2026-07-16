Σε μία ακόμα σύλληψη, την τέταρτη για την υπόθεση, προχώρησαν οι Αρχές για τη φονική εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας.

Πρόκειται για νεαρό Έλληνα, περίπου 25 ετών, ο οποίος ανήκει επίσης στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του στην υπόθεση φέρεται να προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τον νεαρό που συνελήφθη σήμερα υπέδειξε στη χθεσινή του κατάθεση ο 24χρονος που προφυλακίστηκε. Αναφέρθηκε ως ο άνθρωπος στον οποίο έδωσε τα κλειδιά για το διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 29χρονο και τη 26χρονη που κατηγορούνται για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα.

Σημειώνεται πως μετά την απολογία του χθες, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκιση του 24χρονου. Και οι τρεις που συνελήφθησαν αρχικά για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες – μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.