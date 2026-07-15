Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι από το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, μετά τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κ. Νέστορα νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή, με σταδιακή βελτίωση και με βάση την παρούσα κλινική εικόνα, οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι δεν απαιτείται περαιτέρω νοσηλεία και η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση. Στην ασθενή δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.

Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε στην εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της οικογένειάς της, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το προσωπικό των νοσοκομείων Ιπποκρατείου και Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύτηκε, επισημαίνοντας πως η αποκατάσταση της υγείας της δεν έχει τελειώσει και θα χρειαστεί να υποβληθεί για αρκετούς μήνες ακόμα σε αλλαγές και συναντήσεις με γιατρούς.

Η κ. Νέστορα δήλωσε αποφασισμένη να σταθεί ξανά στα πόδια της με κάθε τρόπο και όση δύναμη της έχει απομείνει, θεωρώντας αυτή την προσπάθεια ως μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές και δολοφονικές ενέργειες, καθώς και τρόπο να κάνει περήφανη τη μητέρα της, τον πατέρα της και όλους όσοι πιστεύουν σε αυτήν.

Παράλληλα χαρακτήρισε την τρομοκρατική επίθεση κατά την οποία υπέστη εγκαύματα και έχασε την μητέρα της ως κάτι ακραίο, που ξεφεύγει από κάθε ανθρώπινη λογική, και εξέφρασε τη λύπη της που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και ενεργούν με τέτοιο τρόπο, πλήττοντας βάναυσα τη δημοκρατία, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επίσης τόνισε την ανάγκη να αγκαλιαστεί και να διαφυλαχθεί η δημοκρατία, αποτελώντας οδηγό για τις επόμενες γενιές.

Ως δικηγόρος, δήλωσε ότι οι ποινές που πρέπει να επιβληθούν στους υπεύθυνους πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προβλέπονται από τον κοινό ποινικό κώδικα και τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλό εκφοβισμό, αλλά για δολοφονική και τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού.

Η κ. Νέστορα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη και δηλώντας ότι πιστεύει πως θα απαγγελθούν οι δέουσες κατηγορίες, σημείωσε πως δεν είναι απλώς ένα κορίτσι που «έζησε κάτι», αλλά ένα κορίτσι που επέζησε από μια ακραία τρομοκρατική ενέργεια.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και κατόπιν της επίσημης ενημέρωσης από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή, με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα, δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».