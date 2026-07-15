Εξιτήριο από την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, πήρε η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια κατά την επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της, πριν από 15 ημέρες.

Η κ. Νέστορα είχε πάρει με δική της ευθύνη εξιτήριο την περασμένη Πέμπτη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, η οποία έχασε τη ζωή της κατά την ίδια επίθεση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και κατόπιν της επίσημης ενημέρωσης από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή, με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα, δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.