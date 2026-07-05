Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάποιο περιστατικό, καθώς το αντικείμενο που είχε προκαλέσει συναγερμό έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ αποδείχθηκε τελικά ακίνδυνο, μετά την προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) εξέτασαν μια ύποπτη βαλίτσα που είχε εντοπιστεί έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός.

Υπενθυμίζεται ότι, για προληπτικούς λόγους, οι αρχές είχαν διακόψει προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας από το ύψος της οδού Δορυλαίου, καθώς και στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας από τη συμβολή με την οδό Παπαδιαμαντοπούλου.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης του Τ.Ε.Ε.Μ. και αφού αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού, οι περιορισμοί στην κυκλοφορία ήρθησαν και η κίνηση των οχημάτων αποκαταστάθηκε σταδιακά.