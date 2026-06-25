Την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές ,στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προσφυγή του αμφισβητεί τη νομιμότητα του εντάλματος σημειώνοντας, παράλληλα, πως δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος , μεταξύ άλλων, αναφέρει πως στο επίμαχο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.

Επιπλέον , στην προσφυγή του φέρεται να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι έχει, ήδη, διαβιβαστεί στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη βελγική Δικαιοσύνη .

Η δικογραφία σε βάρος κ. Αβραμόπουλου, περιλαμβάνει τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση

Ο βουλευτής έχει κάνει γνωστό πως συναινεί στην άρση της ασυλίας του δηλώνοντας πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν διέπραξε κάποια επιλήψιμη ενέργεια.

Τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε σήμερα ότι, μετά από επανεξέταση που πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2022, δεν εντόπισε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που είχε θέσει στον πρώην Επίτροπο.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι, δήλωσε ότι η Κομισιόν είχε εγκρίνει τον Φεβρουάριο του 2021 τη συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Όπως ανέφερε, στο τέλος του 2022, όταν ξέσπασε η υπόθεση “Qatargate” διενεργήθηκαν «εσωτερικοί έλεγχοι», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πρώην Επίτροπος είχε συμμορφωθεί με τους όρους που είχαν τεθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων.

«Δεν βρήκαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων της απόφασης», ανέφερε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι η Επιτροπή εξέτασε αποκλειστικά τη συμμόρφωση του πρώην Επιτρόπου με τις υποχρεώσεις που του είχαν επιβληθεί και όχι τη λειτουργία της Fight Impunity.

Όπως σημείωσε τυχόν έρευνες για τη δράση της ΜΚΟ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των βελγικών Αρχών.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, υπογράμμισε ότι «άλλο ζήτημα είναι η έγκριση της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός πρώην Επιτρόπου και η τήρηση των σχετικών όρων και άλλο η φερόμενη παράνομη συμπεριφορά -εκεί δεν είχαμε κανένα ρόλο».