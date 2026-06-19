Νέα περιστατικά βίας και έντασης καταγράφονται συνεχώς στους ελληνικούς δρόμους, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της επιθετικής οδηγικής συμπεριφοράς και των αποτρόπαιων και ακραίων αντιδράσεων.

Σε νέο επεισόδιο στην Αθήνα, δύο οδηγοί μηχανής ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση στα Σεπόλια για το ποιος είχε προτεραιότητα, με τη διαφωνία να κλιμακώνεται όταν κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια, μετατρέποντας τον δρόμο σε «ρινγκ», ενώ αντάλλαζαν βαριές κουβέντες μεταξύ τους.

@newsbeast.gr 🚨 Πειραιάς: Επιτέθηκε με τρίαινα για μια θέση στάθμευσης Το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου, ένας 77χρονος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με δύο αδέρφια, 44 και 38 ετών, για μια θέση πάρκινγκ έξω από πολυκατοικία. Ο καβγάς ξέφυγε γρήγορα, με τον 77χρονο να αρπάζει μια τρίαινα και να απειλεί τους δύο άνδρες μπροστά στα μάτια των περιοίκων. Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων βίαιων επεισοδίων μεταξύ οδηγών, που χρησιμοποιούν ως όπλα ό,τι βρίσκουν μπροστά τους όπως: μαχαίρια, κατσαβίδια, κράνη, ακόμη και ψαροντούφεκο. 🎙️ Δημήτρης Καραστεφανής Πειραιάς Ειδήσεις news επικαιροτητα επιθεση οδηγοι Κοινωνία RoadRage Greece Ελλαδα NEWSBEAST ♬ πρωτότυπος ήχος – newsbeast – newsbeast

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη σοβαρό συμβάν που σημειώθηκε πρόσφατα στον Πειραιά, όταν ένας 77χρονος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άνδρες για μία θέση στάθμευσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την ένταση και τις συγκρούσεις στους δρόμους.

«Ο 77χρονος έστρεψε την τρίαινα προς την ομάδα ΔΙΑΣ που έφτασε άμεσα στο σημείο για να τον συλλάβουν.

Ήταν τόσο εξοργισμένος εκείνη τη στιγμή που στράφηκε κατά των αστυνομικών. Αυτός ο άνθρωπος είχε την τρίαινα για να ψαρεύει, αυτό ήταν το χόμπι του», ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο OPEN.

Ένα ακόμη περιστατικό είχε σημειωθεί στο Ίλιον στις αρχές του μήνα και αφορά μια γυναίκα η οποία έπεσε θύμα επίθεσης από οδηγό μπροστά στο ανήλικο παιδί της.

Το αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, όπου ο 30χρονος άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα γρονθοκοπώντας την έπειτα από διαφωνία σχετικά με το ποιος από τους δύο είχε προτεραιότητα στον δρόμο στον οποίο κινούνταν.

Στη συνέχεια, ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή, όπου αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του.