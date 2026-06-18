Σε βίντεο καταγράφηκαν οι στιγμές τρόμου που έζησαν τα δύο αδέλφια στον Πειραιά, όπου ο 77χρονος έβγαλε την τρίαινα και άρχισε να τους απειλεί για μια θέση στάθμευσης.

Τα αδέλφια διακρίνονται να απομακρύνονται τρέχοντας από το πάρκινγκ της πιλοτής της πολυκατοικίας στον Πειραιά. «Φωνάξτε την αστυνομία», φώναζαν γείτονες που είχαν βγει στα μπαλκόνια.

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν με αφορμή μία θέση στάθμευσης ο 77χρονος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος (ηλικίας 44 ετών) διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει εκτός ελέγχου μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛ.ΑΣ., ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφέρεται πως από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 17-6-2026, 77χρονος Έλληνας, ο οποίος απείλησε με τρίαινα δύο Έλληνες μετά από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά.

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου/Δ.Α.Π./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 77χρονος, μεσημβρινές ώρες της 17-6-2026, μετά από διαπληκτισμό με δύο ημεδαπούς αναφορικά με θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά, αποπειράθηκε να τους τραυματίσει με τρίαινα, συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

Ο 77χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.