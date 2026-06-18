Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 02:00 το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Πειραιά, όταν ένας 77χρονος επιτέθηκε με μία τρίαινα σε δύο άλλους άνδρες για μία θέση στάθμευσης.

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου, όταν με αφορμή μία θέση στάθμευσης ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέρφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος (ηλικίας 44 ετών) διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει εκτός ελέγχου μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛ.ΑΣ., ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.