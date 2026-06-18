Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη ενός άνδρα που τσακώθηκε για μία θέση στάθμευσης στον Πειραιά και απείλησε με τρίαινα. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 02:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 77χρονος απείλησε με την τρίαινα δύο άλλους άνδρες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 17-6-2026, 77χρονος Έλληνας, ο οποίος απείλησε με τρίαινα δύο Έλληνες μετά από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά.

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου/Δ.Α.Π./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 77χρονος, μεσημβρινές ώρες της 17-6-2026, μετά από διαπληκτισμό με δύο ημεδαπούς αναφορικά με θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά, αποπειράθηκε να τους τραυματίσει με τρίαινα, συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

Ο 77χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.