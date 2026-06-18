Ένα απίστευτο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές δύο οδηγούς μοτοσικλετών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15/6 στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό.

Στο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews, διακρίνονται οι δύο αναβάτες, ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας, να διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής και να χτυπιούνται ακόμη και με κράνη.

Οι δύο άνδρες σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεσή τους δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο με αποτέλεσμα να ανταλλάξουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιαστούν στα χέρια.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κυριολεκτικά πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή.