Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης δέκα τουλάχιστον κλοπών που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός κατηγορείται ότι από τις 25 Μαΐου έως και χθες προχώρησε συνολικά σε δέκα κλοπές σε καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και συνδυαστική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμπεται ενώπιον της Δικαιοσύνης προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών που έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ακριβές ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε στις επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.