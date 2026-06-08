Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, καθώς η αδελφή της, η μοναδική εν ζωή συγγενής από την πατρική της οικογένεια, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκιση του 41χρονου συζύγου της, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας.

Η τελική απόφαση για την επιμέλεια αναμένεται να ληφθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε, τα δύο παιδιά παραμένουν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου φιλοξενούνται σε προστατευμένο περιβάλλον και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν επιτρέψει αποκλειστικά στην αδελφή της Βασιλικής να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και να τα επισκέπτεται κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, με φορείς και οργανισμούς να κινητοποιούνται για την υποστήριξη των δύο ανήλικων παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας και η τοπική Εκκλησία συνεργάζονται για την εξεύρεση προσωρινής κατοικίας, όπου θα μπορέσουν να διαμείνουν τα παιδιά μαζί με τη θεία τους αμέσως μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας, ενώ εξετάζονται και λύσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση της αδελφής της 39χρονης, η οποία αναμένεται να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών.

Απαγορεύτηκε η επικοινωνία με τους γονείς του κατηγορούμενου

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν απαγορεύσει κάθε επικοινωνία των γονέων του κατηγορούμενου με τα δύο παιδιά, μετά και την απολογία του 41χρονου, κατά την οποία φέρεται να επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη για το τραγικό περιστατικό στο θύμα.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν στενά την υπόθεση, με βασική προτεραιότητα την ψυχολογική στήριξη και την προστασία των δύο ανήλικων παιδιών, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μια εξαιρετικά δύσκολη και τραυματική κατάσταση.