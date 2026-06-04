Στιγμές τρόμου βίωσε μία ηλικιωμένη στον Άλιμο το βράδυ της Κυριακής (31/5). Η γυναίκα έπεσε θύμα ληστείας από έναν 15χρονο που της επιτέθηκε και τη χτύπησε.

Ειδικότερα ο ανήλικος, σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης και όπως μεταδίδει το ERTnews της επιτέθηκε, την ξυλοκόπησε και της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα και την τσάντα της, πριν τραπεί σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Όπως ανέφερε το θύμα, ο 15χρονος την πλησίασε ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο του Αλίμου. Αρχικά τη χτύπησε, την έριξε κάτω και τη χτύπησε προκειμένου να της αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό, καθώς και την τσάντα της στην οποία είχε κάποια χρήματα. Από τα χτυπήματα και την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον αγκώνα και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ανήλικο δράστη και λίγες ώρες αργότερα του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.