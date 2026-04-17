Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών του και περιστατικών ακραίας ενδοοικογενειακής βίας, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να του επιβάλλει τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 80 ετών και 3 μηνών (εκτιτέα τα 25).

Αντίθετα, το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία (5-2), έκρινε αθώα την πρώην σύζυγό του, επίσης πρώην αστυνομικό, η οποία κάθισε στο εδώλιο αντιμέτωπη με βαρύτατα αδικήματα που αφορούσαν στην ίδια υπόθεση.

Οι δικαστές έκριναν πως η κατηγορούμενη έπρεπε να αθωωθεί με το σκεπτικό ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». Ένας δικαστής και μία ένορκος είχαν την άποψη πως η 35χρονη έπρεπε να καταδικαστεί.

Οι βαρύτατες κατηγορίες

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμένης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κρίθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την κατηγορούμενη ήταν αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση που νωρίτερα είχε εισηγηθεί τόσο την ενοχή της 35χρονης όσο και του συγκατηγορούμενου πρώην συζύγου της για σωρεία κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους.

Η 35χρονη, πρώην αστυνομικός, είχε ισχυριστεί από την πρώτη στιγμή ότι δρούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, περιγράφοντας έναν σύζυγο που απειλούσε τη ζωή της ίδιας αλλά και των παιδιών τους.

Ο πρώην σύζυγός της, από την πλευρά του, απέδιδε την εμπλοκή του στην υπόθεση σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που, όπως έλεγε, αντιμετωπίζει η σύζυγός του, την οποία κατηγορούσε ότι χειραγωγεί τα παιδιά τους.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των ανήλικων θυμάτων της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης, το Δεκέμβριο του 2024, σόκαρε καθώς τα παιδιά έκαναν λόγο για περιστατικά άγριας βίας που βίωναν μέσα στο σπίτι τους με κεντρικά πρόσωπα τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας, η οποία στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες.

Η γυναίκα, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μετά την απολογία της είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους. Ο πρώην αστυνομικός είχε οδηγηθεί στη φυλακή όπου και θα επιστρέψει μετά την δικαστική απόφαση.