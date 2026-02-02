Επίθεση στα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «Βιολάντα» στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες μετά από έκρηξη, ανακοίνωσαν πως πραγματοποίησαν τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα 2/2 μέλη του Ρουβίκωνα.

Σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο Instagram στον λογαριασμό του Ρουβίκωνα φαίνονται μέλη του να σκαρφαλώνουν την περίφραξη γραφείων στις Αχαρνές.

Στη συνέχεια τα εν λόγω άτομα με βαριοπούλες στα χέρια έσπασαν τη τζαμένια είσοδο των γραφείων.

Σημειώνεται πως προ ημερών είχε πραγματοποιηθεί και παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στα Τρίκαλα.