Παρέμβαση στα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στο Μενίδι, μετά τη φονική φωτιά με τις πέντε νεκρές εργάτριες στα Τρίκαλα, ανακοίνωσε πως έκανε ο «Ρουβίκωνας». Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται ότι μπέρδεψε τα κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε άλλη εταιρεία.

Μέλη του Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα της εταιρείας και εισήλθαν στον αύλειο χώρο, θεωρώντας πως ήταν η «Βιολάντα». Με βαριοπούλες προκάλεσαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς.

Όπως αναφέρει όμως ο ΑΝΤ1, το κτίριο στο οποίος μπήκαν ανήκε σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στα φυτοχώματα. Το κτίριο της «Βιολάντα» βρίσκεται ακριβώς από πίσω.

Μάλιστα κάτω από την ανάρτηση του Ρουβίκωνα για την παρέμβαση, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που υπέστη ζημιές, σχολίασε, επισημαίνοντας το λάθος των μελών της αναρχικής ομάδας. «Λάθος επιχείρηση χτυπήσατε», έγραψαν χαρακτηριστικά.