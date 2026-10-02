Περιοδεία με διπλό χαρακτήρα –προεκλογικό αλλά και ανάδειξης του κυβερνητικού έργου– πραγματοποιεί σήμερα, Παρασκευή 2/10, και αύριο, Σάββατο 3/10, ο πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο επισκεπτόμενος περιοχές της χώρας.

Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Πιερία, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο της περιοχής. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, και το απόγευμα στις 17.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Η επιδίωξη είναι το μυθικό βουνό να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την Πιερία και να μην αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως φυσικό και πολιτιστικό μνημείο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όλυμπος αναμένεται να αποκτήσει σημαντικότερη θέση στην οικονομική και τουριστική στρατηγική για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στη συνεργασία της κυβέρνησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και στη συμβολή της στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης της Πιερίας.

Οι επόμενοι σταθμοί του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επόμενη στάση στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ενώ θα έχει και συνάντηση με πολίτες στην πόλη, όπου θα στείλει τα πολιτικά του μηνύματα, ειδικά σε μια περίοδο που έχουν ανέβει οι τόνοι της αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση και η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες ανάσχεσης της ακρίβειας και βελτίωσης της καθημερινότητας.

Βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να ανεβάσει τα ποσοστά της ΝΔ και να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της, σε έναν νομό που θεωρείται παραδοσιακά δεξιός. Και δεν παραγνωρίζει, το αντίθετο, ότι πολλές περιοχές στη βόρεια Ελλάδα αποτελούν ισχυρούς πυρήνες των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ. Η Ελληνική Λύση και η Νίκη παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά και μάλιστα σε κάποιες από αυτές, στις εκλογές του 2023, η Νίκη είχε καταφέρει να περάσει κάτω από τα ραντάρ των δημοσκόπων και κατέγραψε εντυπωσιακά ποσοστά. Μόνο στην Πιερία, που είναι και τόπος καταγωγής του Δημήτρη Νατσιού, η Νίκη είχε πετύχει διψήφιο ποσοστό 10,9% στην Κατερίνη, 11% στον Κορινό και μονοψήφιο (7,25%) στον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Χθες, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, αναγνώρισε ότι αποτελούν υπαρκτό πολιτικό ρεύμα και σημείωσε ότι η προσπάθεια διεύρυνσης πρέπει να απευθυνθεί και σε αυτό το ακροατήριο.

Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί για ακόμα μια φορά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βάλει την υπογραφή του μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στο πρωτόκολλο για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Με όχημα και τον πολιτισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να καταδείξει στους κατοίκους και ψηφοφόρους ότι η εικόνα της χώρας αλλάζει σε κάθε επίπεδο.