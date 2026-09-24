Για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη η ίδια και την επιστροφή στην καθημερινότητα μίλησε το πρωί της Πέμπτης η Αφροδίτη Νέστορα.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη και πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία ανέφερε πως «είναι σημαντικό για μένα που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί όπως το είπατε, είναι η μοναδική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς, που χωρίς λόγο και χωρίς αιτία δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση, με την τραγική συνέπεια που είχε για τη ζωή της μητέρας μου, το ιερότερο πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο μπορώ να πω τρόπο, αλλά συνεχίζω και προσπαθώ να σταθώ, όπως είπατε, στα πόδια μου και να συνεχίσω τη δουλειά μου, αυτό που έκανα δηλαδή, την κανονικότητά μου. Γιατί το μεγαλύτερο πλήγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι διαταράσσεται όλη η κανονικότητα του ανθρώπου, της οικογένειας, της γειτονιάς».

Σε άλλο σημείο, η κ. Νέστορα σημείωσε πως «εγώ είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό μας. Τον ευχαρίστησα αρχικώς για όλη τη στάση που κράτησε ο ίδιος προσωπικά και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο τραγικό συμβάν και έθεσα εαυτόν στη διάθεσή του. Του δήλωσα ότι θέλω να συνεχίσω κι εγώ να προσπαθώ για τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που προσπαθεί και ο πρωθυπουργός να δημιουργήσει για τη χώρα μας, για τη Θεσσαλονίκη, την οποία λατρεύω».

«Είμαι στην Α’ Θεσσαλονίκης. Είχα πολιτευτεί το 2023 και συνέχιζα τα υπόλοιπα τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα με τη δουλειά μου να ασχολούμαι και με το κομμάτι. Προσωπική μου άποψη ότι τη δύναμη τη δίνει ο κόσμος με το σταυρό. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα πραγματικά ο πρωθυπουργός θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει όλα τα δεδομένα, τα λαμβάνει υπόψη, σέβεται όλες τις καταστάσεις, δείχνει ενσυναίσθηση. Τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση έδειξε πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Εγώ ήταν έναν άνθρωπο που πραγματικά αντιλήφθηκε στο 100% περί τίνος πρόκειται. Συνεπώς, από εκεί και πέρα αυτός είναι που αποφασίζει. Αυτός είναι που δίνει τον ρυθμό σε όλα τα στελέχη. Η Θεσσαλονίκη γενικότερα χρειάζεται ανθρώπους που να την αγαπούν και να την προωθούν και να την αναδείξουν», συνέχισε η ίδια.

«Δεν θα σας πω ότι είμαι, όπως ήμουν πριν την ιστορία. Είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος που δεν έχω δεύτερη σκέψη, πολύ θετικός με τους ανθρώπους. Συνέβη αυτό το γεγονός, το οποίο πραγματικά είναι πέρα από κάθε αρρωστημένη φαντασία και φυσικά έχει διαφοροποιηθεί και η καθημερινότητά μου και η κανονικότητά μου στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Εννοείται ότι έχω επηρεαστεί», τόνισε κλείνοντας η Αφροδίτη Νέστορα.