Η πολιτεύτρια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, μίλησε για τις δραματικές στιγμές που βίωσε, καθώς και την κατάσταση της υγείας της.

«Βιώσαμε ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει αυτό που βιώσαμε ως οικογένεια», τόνισε η κ. Νέστορα, μιλώντας στον δημοσιογράφο Χρήστο Τσαλικίδη στην εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» του 102 fm.

«Φέρω εκτεταμένα εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε χέρια και πόδια. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, αλλά έχω ένα διάστημα τριών-τεσσάρων μηνών που θα πρέπει να ακολουθώ τις οδηγίες τους, να προβαίνω σε αλλαγές. Δεν είναι κάτι απλό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Νέστορα και συνέχισε λέγοντας:

«Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά είχα βάλει κάποιες αυστηρές “κόκκινες γραμμές” για σεβασμό στην οικογένειά μου, στην προσωπικότητά μου και στους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ ότι δεν έχω ξεπεράσει τις “κόκκινες γραμμές”.

Πολιτεύτηκα με το κόμμα της ΝΔ, γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό ότι μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη ΝΔ ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα και θεωρώ ότι στη δημοκρατία είναι κάτι που δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική».

Αναφερόμενη στους δράστες, η κα Νέστορα είπε ότι την ξεπερνά και ως σκέψη ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να στοχοποιήσουν μια κοπέλα που δεν έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις και τη στάση της και ότι αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσε είναι γιατί με τη στάση και τις ενέργειές τους πλήττουν τόσο πολύ τη δημοκρατία, που τόσο έχουμε ανάγκη, και γιατί δεν μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της εξουσίας. «Καταδικάζουμε την τρομοκρατία από όπου κι αν προέρχεται, πόσο μάλλον όταν οδηγεί στον θάνατο ανθρώπων», επισήμανε.

Η κα Νέστορα ευχαρίστησε πολύ τις αστυνομικές αρχές και την ηγεσία του υπουργείου για την άμεση ανταπόκριση και είπε ότι ως δικηγόρος έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, άλλωστε θα φανούν, όπως είπε, οι συνθήκες, θα αναδειχθούν κατά την ακροαματική διαδικασία και θα επιβληθούν στους δράστες οι ανώτατες των ποινών, ενώ έκανε λόγο για μία ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση και όχι έναν απλό εκφοβισμό, και κατέληξε λέγοντας:

«Το γεγονός ότι στην κηδεία της μητέρας μου είχαμε εκπροσώπους όλων των κομμάτων το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές στο κοινοβούλιο που δεν το αναγνώρισαν αυτό ως τρομοκρατική επίθεση. Αυτό το θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό. Σε κάθε έγκλημα πρέπει να βλέπουμε όλες τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά. Όταν έχεις έναν εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο και άλλα στοιχεία στο να γίνει μια πολύ μεγάλη έκρηξη, αποδέχεσαι ότι μπορεί να επέλθει και ο θάνατος. Δεν είναι κάτι μόνο για εκφοβισμό».