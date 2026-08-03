Με τη μάχη κατά των πυρκαγιών να συνεχίζεται, το Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει εντολή να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας η άμεση στήριξη των πολιτών που είδαν σπίτια, επιχειρήσεις και περιουσίες να καταστρέφονται από τις φλόγες. «Το κράτος δεν περιμένει να σβήσει και η τελευταία εστία για να κινηθεί», τονίζουν χαρακτηριστικά από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τις διαδικασίες καταγραφής και αποκατάστασης να ενεργοποιούνται ήδη, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κλιμάκια στο πεδίο και συντονισμό με δήμους και περιφέρειες.

Την κατεύθυνση έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι «τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της κρατικής αρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές», ώστε να προχωρήσουν άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και η στήριξη από την Πολιτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας θα αναπτυχθούν έξι τριμελείς επιτροπές μηχανικών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενώ στον Δήμο Θηβαίων μεταβαίνουν ακόμη δύο. Από μία τριμελή επιτροπή αποστέλλεται στους Δήμους Άργους–Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλείας και Δωρίδος. Στο Ρέθυμνο θα αναπτυχθούν αύριο, Τρίτη, τρεις τριμελείς επιτροπές από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ηρακλείου και Χανίων, ενώ σήμερα πραγματοποιείται στο Πόρτο Γερμενό σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιο για την Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων και παρόντα τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται μονάχα στις αυτοψίες. Όλοι οι πληγέντες δήμοι έχουν ενημερωθεί εγγράφως για τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Μαζί με το φύλλο επανελέγχου θα παραδίδεται στους πολίτες σύντομο ενημερωτικό έντυπο για τα δικαιώματά τους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων. Εξειδικευμένα στελέχη θα συνδράμουν επίσης τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, ώστε η γραφειοκρατία να μην καθυστερήσει την ανακούφιση.

«Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό»

Σημειωτέον πως η ταχύτητα των αυτοψιών είναι κρίσιμη, καθώς από τα πορίσματα των μηχανικών θα κριθεί αν ένα κτίριο είναι ασφαλές ή ακατάλληλο για χρήση, θα αποτυπωθεί η έκταση των βλαβών και θα προχωρήσει η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Πάνω σε αυτή τη βάση θα ενεργοποιηθεί το επόμενο στάδιο της οικονομικής στήριξης και της αποκατάστασης. Η επιλογή να σταλούν πολλαπλά κλιμάκια ταυτόχρονα δείχνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τον χρόνο αναμονής και να δώσει στους πολίτες, το συντομότερο δυνατόν, καθαρή εικόνα για τα επόμενα βήματα.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε παράλληλα τα όρια κατάσβεσης που επιβάλλουν ακραίες συνθήκες, με ανέμους έως και 10 μποφόρ, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις κατέστησαν αδύνατες ακόμα και τις υδροληψίες για τις ρίψεις. «Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τις σημαντικές επενδύσεις των τελευταίων ετών σε εναέρια και επίγεια μέσα, νέες τεχνολογίες και προσωπικό.

«Οι πυροσβέστες που χάθηκαν έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση»

Ιδιαίτερα βαρύ είναι, ωστόσο, και το ανθρώπινο τίμημα των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Ο κ. Μητσοτάκης μνημόνευσε τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σημειώνοντας πως «έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Τους οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας. Και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα».

Η ανάρτηση προηγήθηκε της τραγωδίας στην Ψάθα, όπου δύο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Να σημειωθεί, τέλος, πως ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει και σήμερα πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια και κατά συνέπεια η επιχειρησιακή κατάσβεση σε όσα μέτωπα είναι ακόμη ενεργά, η επιφυλακή σε όλη την υπόλοιπη χώρα και η κρατική αρωγή θα κινηθούν παράλληλα.