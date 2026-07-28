Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο υποδέχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην κατοικία τους στον Λυκαβηττό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση είχε ιδιωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο πρωθυπουργός και ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που απασχολούν την Πολιτεία και την Εκκλησία.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία, ενώ οι επαφές τους δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις επίσημες και θεσμικές τους υποχρεώσεις.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μια στενή προσωπική σχέση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται κατά διαστήματα και συναντήσεις περισσότερο ιδιωτικού χαρακτήρα.