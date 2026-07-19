Με τις δημοσκοπικές εταιρείες να έχουν κλείσει έναν κύκλο αρκετών μηνών και να οδεύουν σε μια μικρή ανάπαυλα λόγω θέρους και απουσίας μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων, στην κυβέρνηση κάνουν ταμείο και αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους.

Αυτό που θα επιχειρήσουν, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι να πείσουν όσο περισσότερους πολίτες μπορούν να ακολουθήσουν το 29% που λαμβάνει κατά μέσο όρο δημοσκοπικά η ΝΔ. Αυτό θα γίνει τόσο με περιοδείες σε όλη τη χώρα όσο και με παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, την ακρίβεια.

«Είναι σαφές ότι μόνο μέσα από την προσήλωση στο μεταρρυθμιστικό μας έργο θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε στον στόχο που δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία», τόνιζε στο Νewsbeast συνεργάτης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι πολίτες, λένε στην κυβέρνηση, θα έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στη σοβαρότητα και τον λαϊκισμό. Ξέρουν καλά ότι η πλειοδοσία στην οποία επιδίδονται οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν έχει αντίκρισμα και πως θα οδηγήσει σε νέες περιπέτειες την οικονομία και τη χώρα.

Οι πρόσφατες μετρήσεις των εταιρειών κοινής γνώμης αποτυπώνουν την ξεκάθαρη πρωτιά του κυβερνώντος κόμματος, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ποσοστά που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 26% έως 29%.

Βασικός αντίπαλος δημοσκοπικά είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ένα κόμμα το οποίο όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων, σε αυτή τη φάση έχει πιάσει ταβάνι στα ποσοστά του (κοντά στο 17%), αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμηθεί ως αντίπαλος.

Σύμφωνα επίσης με την ανάλυση των τελευταίων δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι 9 κόμματα περνούν το κατώφλι της Βουλής, χωρίς να υπολογίζεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό το ζήτημα του κατακερματισμού είναι που απασχολεί έντονα το Μέγαρο Μαξίμου. Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν επίσης ότι ο Σεπτέμβριος θα παρουσιάσει μια πιο καθαρή εικόνα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τα υπόλοιπα κόμματα.

Πάντως, στο κυβερνητικό επιτελείο αναλύουν τα μηνύματα των πολιτών και εστιάζουν στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με ορίζοντα την «Ελλάδα του 2030».

Οι βασικοί πυλώνες αυτού του σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

Οικονομική Ανάπτυξη: Ενίσχυση των επενδύσεων και δημιουργία νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις: Σταδιακή μείωση των βαρών για τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις.

Ψηφιακό Κράτος: Πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για την πάταξη της γραφειοκρατίας.

Κοινωνική Συνοχή: Στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω στοχευμένων οικονομικών πακέτων.

Ισχυρή Παιδεία: Αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ασφάλεια Πολιτών: Ενίσχυση της αστυνόμευσης και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, το ζητούμενο για την επόμενη περίοδο δεν είναι μια «ψήφος ευγνωμοσύνης», αλλά μια «ψήφος ρεαλιστικής ελπίδας».

Η χώρα, λένε, έχει αφήσει οριστικά πίσω της τις κρίσεις του παρελθόντος και σήμερα κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Οι επερχόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα εξειδικεύσουν περαιτέρω το οικονομικό πλάνο. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Η αντιπολίτευση, από την άλλη, αναλώνεται σε μια στείρα και ισοπεδωτική κριτική. Αντίθετα, η κυβέρνηση απαντά με απτά αποτελέσματα και έργα.