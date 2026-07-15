Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μεγάλο ταλέντο και στη διαχρονική γοητεία της, που την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Παράλληλα, στάθηκε στη συμμετοχή της στα κοινά, υπενθυμίζοντας ότι η Μάρω Κοντού είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Κλείνοντας, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της “Χρυσής Εποχής” του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της.

Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια, ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».