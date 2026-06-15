Μετά την πρόταση που πέρασε στον ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, διεξάγεται μια έντονη συζήτηση για την τύχη της περιουσίας του κόμματος, με τον Σωκράτη Φάμελλο να δίνει την απάντηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο ρ/σ «Στο Κόκκινο», μίλησε για την περιουσία του κόμματος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γραφεία, κομματικά ΜΜΕ και φυσικά το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς.

«Οι αξίες και η παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα πολύτιμα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας -το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, τα κομματικά Μέσα- βρίσκουν τη συνέχειά τους και την προοπτική τους μέσα σε έναν νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό προοδευτικό χώρο… Είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι’ αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ’ εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι σίγουρος ότι, όπως παρακολουθούμε και εμείς τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και όλος ο προοδευτικός χώρος -και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας- την ακούν. Όλοι είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτό τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί τα απαραίτητα όργανα, δεν έχει γίνει η διαδικασία η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα».

«Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία. Μίλησε για μία πανστρατιά η οποία απαιτείται. Συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει μία πανστρατιά συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, δυνάμεων, προσώπων. Να κινηθεί η κοινωνία, να σηκωθεί από τον καναπέ ο προοδευτικός κόσμος, να δουν οι δημοκράτες πολίτες ότι υπάρχει προοπτική», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «η λειτουργία του κόμματος παραμένει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συντροφικά, για να διαμορφώσουμε ευρύτερους όρους ενότητας που δεν αφορά μόνο τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη συμμετοχή του στο εγχείρημα αυτό που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και άλλων προοδευτικών δυνάμεων».