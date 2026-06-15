Χαλαζόπληκτες καλλιέργειες σε χωριά της Ελασσόνας και συγκεκριμένα στην Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό επισκέφθηκε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ολυμπιάδας, Γιώργο Ταμουρίδη και παραγωγούς.

Ο Θεσσαλός πολιτικός είδε από κοντά τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες καπνού, σιτηρών, μηδικής, αλλά και σε δενδροκαλλιέργειες μήλων και καρυδιών. Μάλιστα, ήταν τέτοια η ένταση και η σφοδρότητα του φαινομένου που το χαλάζι κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς και μηλοκαλλιέργειες που είχαν προστασία αντιχαλαζικών διχτύων, τα οποία, όμως, δεν άντεξαν τον πρωτόγνωρο όγκο του χαλαζιού.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος επικοινώνησε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Λάρισας, Σπύρο Σπυρόπουλο, ο οποίος, από την πρώτη στιγμή, έδειξε άμεσα αντανακλαστικά επισκεπτόμενος τα χαλαζόπληκτα χωριά, ζητώντας να επισπευσθούν οι διαδικασίες προκειμένου οι πληττόμενοι αγρότες να τύχουν δίκαιων αποζημιώσεων.

Τέλος, ο γ.γ. της ΚΟ της ΝΔ δεσμεύτηκε στους παραγωγούς να θέσει άμεσα το ζήτημα στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.