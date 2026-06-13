«Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι των εξαγγελιών της κυβέρνησης της ΝΔ για “αναβάθμιση της στρατιωτικής θητείας”, οι καταγγελίες στρατευμένων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας τις καταρρίπτουν.

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες με απαρχαιωμένα και επικίνδυνα για την υγεία των φαντάρων συστήματα ύδρευσης, κατασκευασμένα από αμίαντο. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο αντί να παρέχουν δωρεάν πόσιμο νερό, να τους βάζουν να το αγοράζουν! Όλα τα παραπάνω σε περίοδο καλοκαιριού και με την εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε πολλούς» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Έτσι εξηγείται η “πρεμούρα” ορισμένων αξιωματικών και διοικήσεων να κατάσχουν τον “Ριζοσπάστη” και λογοτεχνικά βιβλία από ορισμένα Κέντρα Νεοσυλλέκτων, κατά τον έλεγχο αποσκευών από φαντάρους. Θέλουν τους νέους “στρατιωτάκια ακούνητα κι αμίλητα”, να μην ενημερώνονται και πολύ περισσότερο να μην αντιδρούν στα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της εμπλοκής με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ στους πολέμους, που από τη μια κόβει από τις λαϊκές ανάγκες και από την άλλη χρηματοδοτεί την πολεμική βιομηχανία και προετοιμασία».

«Εδώ και τώρα να εξασφαλιστούν ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για τους φαντάρους, να παρέχεται δωρεάν με ευθύνη του υπουργείου πόσιμο νερό στους φαντάρους. Να σταματήσει κάθε εμπόδιο στην ενημέρωση των φαντάρων, στην ανάγνωση του “Ριζοσπάστη” και άλλων εντύπων και βιβλίων» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.