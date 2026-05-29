Κοντά στην ενηλικότητα είναι στην πλειονότητά τους οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που εξαφανίζονται και αυτό γίνεται με τη θέληση τους, όπως ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση για τις εξαφανίσεις ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας.

Ο υπουργός είπε ότι στο σχεδιασμό του υπουργείου είναι όσοι ανήλικοι βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση και δείχνουν παραβατική συμπεριφορά να διαμένουν στις δομές ενώ στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων να διαμένουν ασυνόδευτοι ανήλικοι που θέλουν να έχουν επαφή με την ελληνική κοινωνία και να έχουν μια ευκαιρία. Ήδη πάντως, όπως περιέγραψε ο κ. Πλεύρης, το σύστημα φιλοξενίας ανηλίκων φαίνεται να έχει πάρει ανάσα και λόγω των ιατρικών εξετάσεων που πιστοποιούν ποιος είναι πραγματικά ανήλικος και ποιος όχι αλλά και λόγω της περιστολής των «προνομίων» για όσους είναι κοντά στην ενηλικίωση και εισέρχονται στη χώρα από μη εμπόλεμες χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο.

«Πλέον και αυτά τα ασυνόδευτα ανήλικα, αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν άσυλο, δεν θα παίρνουν άδεια διαμονής στη χώρα. Η Πολιτεία τα φροντίζει, όπως πρέπει, και με την ευαισθησία που οφείλουμε στην ανηλικότητα, αλλά μόλις ενηλικιωθούν, ακολουθούνται οι διαδικασίες να επιστρέψουν πίσω», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Πλεύρης, εμφατικά δήλωσε ότι η διαδικασία που ακολουθεί η Ελλάδα, για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, «λειτουργεί υποδειγματικά» και «είναι η καλύτερη σε όλη την Ευρώπη και σε επίπεδο πρωτοκόλλων».

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Έλλη Ρούσσου είπε ότι είναι χιλιάδες τα παιδιά που εξαφανίστηκαν και μόνο για το 2025, τα στοιχεία δείχνουν ότι αγνοούνται περί τα 1.600 παιδιά ανήλικα από δομές φιλοξενίας. «Αυτά όμως δεν έρχονται σε γνώση μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε στη Βουλή, είτε από την Ελληνική Αστυνομία είτε από το υπουργείο Μετανάστευσης», είπε η κ. Ρούσσου και τόνισε ότι είναι παιδιά που έχουν βιώσει πόλεμο, βία, εκτοπισμό ή μπορεί και trafficking. «Από τη στιγμή που μπήκαν σε δομές φιλοξενίας, έχει ευθύνη η ελληνική Πολιτεία. Δεν μας ενδιαφέρει η καταγωγή τους. Μας ενδιαφέρει η ανηλικότητά τους. Η ανηλικότητα δεν έχει χρώμα, δεν έχει καταγωγή. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Έχουμε πρώτιστο καθήκον και ιερό», είπε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης, εμπορίας ανθρώπων, εργασιακής εκμετάλλευσης, κακοποίησης. Η βουλευτής κάλεσε τον παριστάμενο υπουργό να απαντήσει αν υπάρχει μηχανισμός πρόληψης, πότε κινητοποιείται η αστυνομία, πόσες ώρες μετά την εξαφάνιση, αν υπάρχουν πρωτόκολλα και ποιοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους. Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί αν γίνεται πλήρης καταγραφή των εξαφανίσεων, αν γίνεται έρευνα μετά από τα περιστατικά αυτά.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι το υπουργείο, αυτή τη στιγμή, φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα, στη Βέροια σε ξεχωριστούς ασφαλείς χώρους στα Κέντρα Υποδοχής. Στη συνέχεια τα παιδιά αυτά μεταφέρονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων και στις άλλες δομές που λειτουργούν σε καθεστώς ελευθερίας, μέσα στον αστικό ιστό. Παράλληλα ακολουθείται και η διαδικασία να έχουν τα παιδιά αυτά επίτροπο.

Τα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων τα λειτουργούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και άλλες εταιρείες που συμβάλλονται με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και έχουν την υποχρέωση φιλοξενίας. Το υπουργείο, όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, ελέγχει τις συγκεκριμένες δομές οι οποίες, αν υπάρχουν παρατηρήσεις στον έλεγχο, και δεν συμμορφώνονται εντός 40 ημερών, ανακαλείται η άδειά τους.

«Αυτά τα παιδιά είναι κοντά στην ενηλικίωση. Υπάρχει καθεστώς ελευθερίας. Αν υπάρξει εξαφάνιση, υπάρχει υποχρέωση, εντός 24ωρου, αυτή να δηλωθεί. Ο επίτροπος έρχεται σε επικοινωνία με το παιδί και παράλληλα ενεργοποιείται και ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος παρακολουθεί στα αστικά κέντρα για να διαπιστώσει αν βρίσκονται άτομα και παιδιά σε αστεγία, προκειμένου να τα μεταφέρει στις δομές και να τα ξαναβάλει στο σημείο το οποίο είχαν τοποθετηθεί», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ανέφερε επίσης ότι «η συντριπτική πλειονότητα δυστυχώς, των περιπτώσεων της εξαφάνισης, είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων από τις δομές, είτε γιατί έχουν άλλα άτομα με τα οποία θέλουν να βρεθούν, δηλαδή συγγενείς τους, είτε γιατί τα ίδια δεν επιθυμούν να βρίσκονται στο σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί. Ωστόσο επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή, από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ένα ασυνόδευτο ανήλικο να πέσει θύμα εκμετάλλευσης».

«Μας λέτε ότι θέλουν να φύγουν, 10, 11, 12 χρονών παιδιά. Πού τα γνωρίζετε όλα αυτά; Υπάρχουν πρωτόκολλα; Υπάρχει δηλαδή υπεύθυνος δομής που λέει ότι ‘σήμερα έφυγαν δέκα παιδιά γιατί θέλανε να φύγουν’ ; Υπάρχει διαδικασία; Ποιος παρακολουθεί αυτό το θέμα;», είπε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε ότι είναι κρίσιμο και τι συμβαίνει πριν από την εξαφάνιση, δηλαδή αν προηγείται αξιολόγηση του κινδύνου, ψυχολογική υποστήριξη, αν οι δομές έρχονται σε επαφή με συγγενείς, αν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός ή συνεργασία με εισαγγελικές αρχές και άλλες αρχές προστασίας ανηλίκων, αν υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας με την αστυνομία. Ιδίως όμως στάθηκε στο ότι η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ευθύνη της πολιτείας και δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. «Να ξέρετε, εκτός από εσάς, δεν υπάρχει άλλος να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Και εθελοντικές πρωτοβουλίες και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς», σημείωσε η κ. Ρούσσου.

«Η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά. Είναι η καλύτερη σε όλη την Ευρώπη και σε επίπεδο πρωτοκόλλων. Και κατά τη δική μου εκτίμηση είναι και υπερπολυτελής, υπό την έννοια ότι πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα γι΄αυτές τις υπηρεσίες και γι΄αυτό τα ασυνόδευτα ανήλικα στοιχίζουν ένα τεράστιο ποσό. Όχι στο ελληνικό δημόσιο, είναι χρήματα ευρωπαϊκά ακριβώς γιατί πρέπει να προστατευθούν», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Σχολίασε επίσης ότι «δεν είναι θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας», γιατί «αυτές οι οργανώσεις που συμβάλλονται με το υπουργείο, πληρώνονται, δεν κάνουν κανένα ανθρωπιστικό έργο, παίρνουν λεφτά, αρκετά χρήματα», «υπάρχει πλήρης κάλυψη, με γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, με επιτρόπους».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπενθύμισε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή και του οποίου σήμερα αρχίζει η επεξεργασία του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενισχύεται το σύστημα της επιτροπείας. «Υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο εντός 24ωρου, από την εξαφάνιση, αυτή δηλώνεται, και στην εισαγγελία και στην αστυνομία, και ενεργοποιείται ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης του υπουργείου, ο οποίος αναζητά το άτομο. Συνήθως βρίσκονται αυτά τα άτομα και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω, οπότε εκεί μπαίνει ο επίτροπος και πάμε και για εισαγγελικές παραγγελίες, αν χρειάζεται», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόσθεσε ότι συνήθως αυτά τα άτομα βρίσκονται κοντά στο φάσμα της ενηλικότητας, διότι, αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος πληθυσμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνουν στη χώρα μας είναι ασυνόδευτα ανήλικα κοντά στα 18 έτη, άνω των 16 ετών. Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπενθύμισε ότι με το προηγούμενο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση περιόρισε πολύ τα «προνόμια» για τη συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων, διότι φάνηκε ότι «οι ίδιες οι οικογένειες τα έστελναν εδώ, από μη εμπόλεμες χώρες, όπως η Αίγυπτος, ώστε να αποφύγουν τον στρατό και να έρθουν εδώ ως μετανάστες και να εκμεταλλευτούν όλα τα προνόμια που υπήρχαν».

Παράλληλα ενημέρωσε ότι γίνεται ανασχεδιασμός των δομών και έχει μειωθεί αρκετά ο πληθυσμός των ασυνόδευτων ανηλίκων, «ακριβώς επειδή υπήρξαν μέτρα προκειμένου η χώρα να μην είναι μαγνήτης στα ασυνόδευτα ανήλικα». Είπε επίσης ότι θα υπάρχουν διαδικασίες ώστε τα ασυνόδευτα ανήλικα να βρίσκονται κυρίως μέσα στις δομές, γιατί η λογική να διαμένουν σε διάφορα ΚΦΑ και να πρέπει το υπουργείο να παρακολουθεί συνέχεια, οδηγεί στην απόφασή μας, όταν υπάρχει έντονη παραβατικότητα και μάλιστα κοντά στην ενηλικότητα, αυτά τα άτομα να παραμένουν μέσα στις δομές. Στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων θα διαμένουν ασυνόδευτοι ανήλικοι που θέλουν να έχουν επαφή με την ελληνική κοινωνία και να έχουν μια ευκαιρία, είπε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε ότι πλέον γίνονται και ιατρικές εξετάσεις για την εξακρίβωση της ανηλικότητας.