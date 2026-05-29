Με εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, τιμάται και φέτος η επέτειος της Άλωσης της Πόλης το 1453.

Στο κλίμα αυτό ήρθε να προστεθεί και το προκλητικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας,Turkiye, η οποία στην πρώτη σελίδα της βάζει την εικόνα του Μωάμεθ του Πορθητή, ενώ το δημοσίευμα υιοθετεί εμπρηστική ρητορική απέναντι στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι Έλληνες ξύνονται», υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά «ψάχνεται» για ένταση.

Επίσης, η εφημερίδα κάνει αναφορά στις εντάσεις γύρω από το Καστελόριζο, στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Cumhuriyet, η οποία κάνει λόγο για «εκ νέου θέρμανση των νερών στο Αιγαίο», κατηγορώντας την Αθήνα ότι συνεχίζει τη στρατιωτικοποίηση νησιών.