Διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και την επιτυχημένη επέμβαση για ανεύρυσμα στην οποία υποβλήθηκε.

Η νοσηλεία του θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση επισημαίνουν οι γιατροί με τα επόμενα 24ωρα να είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση» επισημάνθηκε στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

«Το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών»

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στενοί συνεργάτες του

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Την ίδια ώρα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Παράλληλα, υπουργοί, βουλευτές και στενοί συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη επισκέπτονται διαρκώς το νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του και να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένειά του. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Θάνος Πλεύρης, η Νίκη Κεραμέως και ο Νίκος Δένδιας.