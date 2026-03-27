Την αβεβαιότητα την οποία βιώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις θέτει σε πρώτο πλάνο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook για τον απολογισμό της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.



Όπως τονίζει ο Έλληνας Υπουργός, «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πλήττει πολίτες και επιχειρήσεις». Στη διαδικτυακή διάσκεψη του Eurogroup, στην οποία προήδρευσε, συζητήθηκαν μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της στην Ευρώπη.



«Η αβεβαιότητα είναι η λέξη κλειδί», όπως επισημαίνει. Και τονίζει ότι «η διάρκεια, το βάθος και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν τις πολιτικές μας απαντήσεις».



Ωστόσο, όπως αναφέρει, «υπάρχει μία κοινή περίμετρος για δράσεις πολιτικής: τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και να απευθύνονται στους πιο ευάλωτους», προσθέτοντας παράλληλα ότι «θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ενεργειακής μας πολιτικής», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.