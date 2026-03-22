Αναδρομή στα εφηβικά του χρόνια και τη βαθιά σύνδεση της Κρήτης με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του».

Ο πρόεδρος του κινήματος, ανακαλώντας μνήμες από το 1996, περιέγραψε τη στιγμή που η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου συνέπεσε με τις δικές του πανελλαδικές εξετάσεις.

«Πριν πάμε τη Δευτέρα να δώσουμε έκθεση, μάθαμε την είδηση ότι ο Ανδρέας δεν ήταν στη ζωή. Κι όλα σκοτείνιασαν, όλα πάγωσαν. Μαζί με αυτόν έφυγε και μια ολόκληρη εποχή», εξομολογήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εικόνες που χαράχτηκαν στη μνήμη του ως παιδί της δεκαετίας του ’80 στο Ηράκλειο, περιγράφοντας το πάθος των υποστηρικτών της παράταξης: «Συγχωριανοί μου έβαψαν πράσινο έναν ανεμόμυλο και τον κατέβασαν απ’ το Οροπέδιο Λασιθίου στην πλατεία για να τιμήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου».

«Η Ελλάδα αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη»

Στρέφοντας το βλέμμα στο σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνέδεσε τις αρχές του ιδρυτή του κόμματος με τις σύγχρονες προκλήσεις, ασκώντας κριτική στην κατάσταση των θεσμών και της ποιότητας της δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι απλώς ιστορία, αλλά ένα ενεργό κάλεσμα για πολιτική αλλαγή.

«Ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα. Γιατί η Ελλάδα αντί να πηγαίνει μπροστά, μένει στάσιμη. Περίμενε κανείς η Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση να έχει αυτήν την κατάσταση στους θεσμούς και στην ποιότητα της δημοκρατίας; Να διευρύνονται οι ανισότητες;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνεχίζοντας, έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα της παράταξης: «Εδώ λοιπόν είναι η προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου, οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη και να είναι και αυτός περήφανος από εκεί που μας βλέπει, αλλά πάνω απ’ όλα να δικαιώσουμε τους αγώνες δεκάδων ανθρώπων που πίστευαν στον ΠΑΣΟΚ και θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι».

Ο «πιο γνωστός Έλληνας» στην καρδιά της Ευρώπης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεθνή ακτινοβολία του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον κ. Ανδρουλάκη να εξιστορεί την προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να τιμηθεί ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του κόμματος αποκάλυψε πως κατά τις αποστολές του σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ο Ανδρέας παρέμενε ο πιο αναγνωρίσιμος Έλληνας πολιτικός.

«Είχα δεκάδες αποστολές σε όλον τον κόσμο και ο Ανδρέας είναι ο πιο γνωστός Έλληνας παγκοσμίως, ο πιο γνωστός Έλληνας πολιτικός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική ως την Κίνα και πέρα από τα όρια της Ευρώπης», τόνισε, συμπληρώνοντας πως θεωρούσε χρέος του τη δημιουργία της αίθουσας που φέρει το όνομά του στο Στρασβούργο.

Μάλιστα, μοιράστηκε μια πρόσφατη στιγμή από την επίσκεψή του στο Ευρωκοινοβούλιο για το ζήτημα των υποκλοπών: «Προχθές, λοιπόν, που ανέβηκα στο Στρασβούργο για το θέμα των υποκλοπών πριν πάω στο γραφείο της Προέδρου, ήπια έναν καφέ και είπα στους τότε συνεργάτες μου, που είναι ακόμα εκεί: ‘δείτε τι χαρά να πίνουμε τον καφέ μας με θέα την αίθουσα του Ανδρέα Παπανδρέου’. Χιλιάδες μαθητές όλων των ευρωπαϊκών χωρών θα δουν, θα ρωτήσουν και θα μάθουν ποιος είναι αυτός ο μεγάλος Έλληνας».