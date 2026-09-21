Πρεμιέρα έκανε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και Πάλι», ξεκινώντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Mega.

Η εκπομπή αλλάζει φέτος ώρα και ημέρες προβολής, καθώς από την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου περνά πλέον στην καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Σίσσυ Χρηστίδου καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό έχοντας δίπλα της την ομάδα της, τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Νίκο Συρίγο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε εδώ, πίσω από τις κάμερες. Θα περιμένουμε σιγά σιγά να σας δείξουμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως που ξέρετε όχι. Είμαστε πιστοί σε αυτά που αγαπάμε. Είμαστε έτοιμοι να περνάμε μαζί σας το κάθε πρωινό», είπε στην έναρξη της εκπομπής η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη, στην εταιρεία παραγωγής, στο κανάλι, στον κύριο Μαρινάκη, όλους σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και ό,τι μπορούμε για να σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί», συμπλήρωσε στη συνέχεια.