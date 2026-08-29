Οι αγώνες της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (29/8).
Στα παιχνίδια που ανοίγουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή στις 19:30 και ο Παναιτωλικός την Καλαμάτα στις 21:30.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS5
14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:10 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS10
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS11
16:30 Novasports 6HD Κολωνία – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Πάντερμπορν Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports Start Κόβεντρι – Χαλ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβάντε – Μπέτις LaLiga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ηρακλής Super League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Φροζινόνε Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μόντσα – Ουντινέζε Serie A
19:45 Novasports 2HD Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ LaLiga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο Liga Portugal
21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Παναιτωλικός – Καλαμάτα Super League
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ