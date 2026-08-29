Οι αγώνες της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (29/8).

Στα παιχνίδια που ανοίγουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή στις 19:30 και ο Παναιτωλικός την Καλαμάτα στις 21:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS5

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:10 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS10

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS11

16:30 Novasports 6HD Κολωνία – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Πάντερμπορν Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports Start Κόβεντρι – Χαλ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβάντε – Μπέτις LaLiga

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ηρακλής Super League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Φροζινόνε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μόντσα – Ουντινέζε Serie A

19:45 Novasports 2HD Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο Liga Portugal

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Παναιτωλικός – Καλαμάτα Super League

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ