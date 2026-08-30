Στο ανανεωμένο πρόγραμμα του ΕΡΤnews κάνει πρεμιέρα η νέα ενημερωτική εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο», με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση.

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 16:00 και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ, έρχεται με στόχο να παρουσιάζει την επικαιρότητα «χωρίς ωραιοποιήσεις», με ερωτήσεις χωρίς περιστροφές και απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές.

Οι δύο δημοσιογράφοι, έχοντας μακρά εμπειρία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και έχοντας καλύψει σημαντικά γεγονότα και μεγάλες ειδησεογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επιχειρούν να φωτίζουν την ουσία πίσω από τους τίτλους της επικαιρότητας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το «Χωρίς Φίλτρο» θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, αναδεικνύοντας τις κρίσιμες πτυχές της επικαιρότητας και αναζητώντας καθαρές απαντήσεις.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι πρωταγωνιστές και τα πρόσωπα-κλειδιά της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Το νέο επαγγελματικό βήμα της Βελίκας Καραβάλτσιου

Η πρεμιέρα του «Χωρίς Φίλτρο» αποτελεί παράλληλα το νέο επαγγελματικό βήμα για τη Βελίκα Καραβάλτσιου, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της ΕΡΤnews.

Η δημοσιογράφος περνά στη νέα τηλεοπτική της σελίδα μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το Mega, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της στην ενημέρωση.

«Χωρίς Φίλτρο» – Πρεμιέρα 31 Αυγούστου, στις 16:00, στο ΕΡΤnews.