Η Δήμητρα Παπαδοπούλου επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια ολοκαίνουργια κωμική σειρά, αρκετά διαφορετική από τα τηλεοπτικά projects που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.

Η δημιουργός που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση μέσα από εμβληματικές σειρές, όπως οι «Απαράδεκτοι» και το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», ετοιμάζει μια νέα παραγωγή με επίκεντρο τη σύγχρονη γυναίκα.

Η νέα σειρά αναμένεται να προσεγγίσει με χιούμορ, αλλά και αιχμηρή ματιά, τις αντιφάσεις, τις δυσκολίες και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα.

Ο Ντένης Ηλιάδης αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Realnews, τη σκηνοθεσία της νέας σειράς της Δήμητρας Παπαδοπούλου αναλαμβάνει ο Ντένης Ηλιάδης, ένας δημιουργός με σημαντική παρουσία και εκτός Ελλάδας.

Ο σκηνοθέτης έχει διαγράψει τη δική του πορεία στο Χόλιγουντ και έχει υπογράψει, μεταξύ άλλων, την ταινία «Hardcore».

Παράλληλα, στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία της μίνι σειράς «Μεγάλη χίμαιρα» για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Η επιστροφή του στην ελληνική τηλεόραση για τη νέα δουλειά της Δήμητρας Παπαδοπούλου προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό όνομα στο φιλόδοξο project.

Την εκτέλεση παραγωγής της νέας σειράς αναλαμβάνει η Faliro House Productions, η εταιρεία του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, με σημαντική παρουσία σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Μεταξύ των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει βρίσκεται και ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες γύρω από τη νέα τηλεοπτική δουλειά.

Η νέα κωμική σειρά βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα projects που θα απασχολήσουν το τηλεοπτικό τοπίο, καθώς η Δήμητρα Παπαδοπούλου ετοιμάζεται να επιστρέψει με μια ιστορία που κοιτάζει τη σύγχρονη γυναίκα μέσα από το δικό της ξεχωριστό, σαρκαστικό και ανθρώπινο βλέμμα.