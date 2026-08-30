Τα παιχνίδια των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (30/8).

Στις 20:15 οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι ενώ στις 21:00 οι «κιτρινόμαυροι» κοντράρονται με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου και οι «ερυθρόλευκοι» με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Ανόβερο Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Αγώνας)

14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:30 Novasports 6HD Φέγενορντ – Ντεν Χάαγκ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League

16:30 Novasports 4HD Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

17:45 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς Premier League

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Σάλκε Bundesliga

19:00 Eurosport 1 US OPEN Τένις

19:30 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Κόμο Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS22

20:15 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Super League

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Βαλένθια LaLiga

21:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Μινεσότα Λινξ WNBA Regular Season

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Θέλτα – Μπιλμπάο LaLiga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal