Στο πλατό της εκπομπής του επιστρέφουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Οι δυο τους κάνουν πρεμιέρα με την εκπομπή «Studio στις 3” και μίλησαν για αυτό το καινούργιο τους ξεκίνημα στην κάμερα της εκπομπής του ERTnews «Καλημέρα».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ξεκινήσουμε», είπε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έβλεπες την εκπομπή παλιά; Αυτήν θα ξαναδείς», ανέφερε από την πλευρά του ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

«Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς, κάθε σεζόν κάτι καινούργιο προσθέτεις, κάτι που δεν σου πήγαινε το αφαιρείς, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που ξέρετε ότι κάνουμε θα συνεχίσουμε να κάνουμε», σημείωσε κλείνοντας η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ.