Απόψε στις 23:20 στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά τρεις μυστηριώδεις εξαφανίσεις γεμάτες αντιφάσεις και κενά:

1.Ο Έλληνας επιχειρηματίας φτάνει στην Αθήνα και χάνεται. Το αεροπλάνο της επιστροφής φεύγει χωρίς εκείνον.

Το κινητό του εκπέμπει, ανεξήγητα, στίγμα από άλλη περιοχή. Ποιος κρατά το κλειδί της υπόθεσης;

2.Η όμορφη μεταφράστρια εξαφανίζεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο. Ένα τελευταίο μήνυμα. Ένα κινητό που «ταξιδεύει» σε απομακρυσμένα ερημικά σημεία της χώρας.

Ποιος κινεί τα νήματα και γιατί;

3.Στην Κρήτη, όσο περνούν οι ημέρες, το μυστήριο πυκνώνει για την ευγενική, μοναχική αγνοούμενη.

Χρήματα, ενοικιαζόμενα σπίτια και σχέσεις που δοκιμάστηκαν. Ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε;

Δείτε το trailer: