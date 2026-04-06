Η κατάσταση στο εσωτερικό των «Αθηναίων» εξακολουθεί να είναι έκρυθμη στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 6 Απριλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια…

Οι «Επαρχιώτες» εκμεταλλεύτηκαν τη χθεσινή αδυναμία των «Αθηναίων» και πήραν τη νίκη στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας, οδηγώντας τους Κόκκινους σε ψηφοφορία. Στο Συμβούλιο του νησιού, όλα τα προβλήματα των «Αθηναίων» βγήκαν στη φόρα και η κάλπη έβγαλε πρώτη υποψήφια την Μαντίσα Τσότα με πέντε ψήφους. Η υποψήφια έκανε λόγο για «συζητήσεις πίσω από την πλάτη», χρέωσε στον Νίκο Κάππο ένα μεγάλο μέρος των εντάσεων που έχουν προκληθεί και κατηγόρησε τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ για τα λόγια και τον τρόπο του. Τελικά, τι έχει ειπωθεί από εκείνη στα νέα μέλη της ομάδας; Πώς οδηγήθηκαν οι «Αθηναίοι» στο να τη θέσουν υποψήφια;

Το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Μία ενδεχόμενη ήττα των «Αθηναίων» θα τους οδηγήσει αυτόματα σε διπλή υποψηφιότητα ενώ οι «Επαρχιώτες» έχουν ανάγκη για μία ακόμα νίκη, που θα τους τονώσει το ηθικό και θα τους φέρει σε πλεονεκτική θέση. Η ένταση στον πάγκο των Μπλε, την ώρα του αγώνα, ξεσπά απρόβλεπτα, φέρνοντας στο φως μία νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Πολύχρο και την Αναστασία Στεργίου.

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ένταση και οι «βαριές κουβέντες» στην ομάδα των «Αθηναίων» συνεχίζονται. Η Μαντίσα Τσότα είναι μόνη απέναντι στην ομάδα της. Πώς έχει συμβεί όλο αυτό; Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει πει ψέματα;

