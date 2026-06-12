Την Κυριακή 14 Ιουνίου στη 01:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show»

την Κατερίνα Λάσπα, σε μία άκρως εξομολογητική βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας σπάει τη σιωπή της και μιλάει ανοιχτά για τη «ζόρικη» περίοδο που άφησε πίσω της. Πώς κατάφερε να βρει ξανά την χαμένη της αισιοδοξία; Τι σηματοδότησε για την ίδια ο χωρισμός της;

Παραδέχεται ότι πένθησε βαθιά την έννοια της οικογένειας και πως η καθημερινότητα με τις δύο κόρες της, της δίνει τεράστια δύναμη. Παράλληλα, μιλάει για τη μάχη που δίνει στον επιχειρηματικό στίβο και αποκαλύπτει τους λόγους που φέτος πήρε τη δύσκολη απόφαση να κρατήσει κλειστή την επιχείρησή της στη Σέριφο.

Η Κατερίνα Λάσπα θυμάται επίσης με νοσταλγία τα «χρυσά» χρόνια της τηλεόρασης και δηλώνει πως δεν θα παρουσίαζε ποτέ ξανά πρωινή εκπομπή. Στο κομμάτι των σχέσεων, δηλώνει έτοιμη για έναν σύντροφο που θα την έχει έγνοια κάθε στιγμή της ημέρας. Τέλος, το μεγάλο μπαμ, έρχεται από το πολιτικό παρασκήνιο, καθώς αποκαλύπτει πως πρόσφατα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από αρχηγό κόμματος, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα τη βγάλει σύντομα στο πολιτικό προσκήνιο.