Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» έρχεται απόψε στις 22:00.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου:

Η Ισμήνη ανακοινώνει στον Λυκούργο ότι θέλει να κάνει παιδί με δότη κι εκείνος γίνεται έξαλλος. Η Χάιδω, από την άλλη, του λέει ότι θα παραμείνουν ζευγάρι, αλλά θα ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Η Αλεξάνδρα, στη Μάνη, ζει στιγμές αγωνίας και ανασφάλειας για την επόμενη μέρα της οικογένειάς της. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος και τον παροτρύνει να κάνουν μια μεγάλη οικονομική μπάζα και να εξαφανιστούν.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία, μέσω του Ρούσσου, παρακολουθεί και καταγράφει κάθε τους κίνηση. Ο Πότης παίρνει συμβουλές από τη Βασιλική για να ρίξει την Άννα, αλλά δεν θα του βγει σε καλό. Η Ασπασία συνεχίζει να αποχαιρετάει φίλους και συγγενείς, λέγοντας πως σκοπεύει να φύγει για πάντα από τη Μάνη και να επιστρέψει στον Πειραιά.

Η Ερωφίλη, εκνευρισμένη από τη συμπεριφορά του Στάθη, του απαγορεύει να την ξαναπάρει τηλέφωνο. Ο Παυλής δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του κι επιτίθεται στον Αντώνη. Η Κούλα βρίσκει την Ασπασία νεκρή πάνω στον τάφο του Κίμωνα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού